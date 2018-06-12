Сингапур, 12 июня, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидеру Корейской Народно-Демократической Республики свой бронированный лимузин, который журналисты называют «Зверем». Об этом сегодня, 12 июня, сообщает телеканал NBC.

DoD Photo by Dominique A. Pineiro Дональд Трамп и его лимузин

Напомним, сегодня в Сингапуре завершились первые переговоры президента США с лидером КНДР. Трамп и Ким Чен Ын достигли неких договорённостей, а затем подписали документ, который эти договорённости закрепляет. Детали этих договорённостей пока не разглашаются, но Трамп, как обычно, характеризует их в превосходной степени и уже готов пригласить Кима в Белый дом.

После переговоров Трамп продемонстрировал Киму свой бронированный лимузин, который журналисты уже давно окрестили «Зверем».

Эта примечательная машина, по словам разработчиков из корпорации General Motors, может выдержать попадание небольшой баллистической ракеты, а также защитить своих обитателей от химической атаки.

Кроме того, в машине есть целый оружейный арсенал и запасы крови на случай ранения президента.