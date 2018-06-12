Иркутск, 12 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Трагедией закончился сплав на реке Китой в Усольском районе Иркутской области: накануне, 11 июня, при прохождении порогов там перевернулась лодка, в которой находились четыре человека.

Цитата из х/ф «Дикая река». Реж. Кёртис Хэнсон. 1994. США Сплавщики

По данным СУ СР РФ по Иркутской области, один из сплавщиков смог самостоятельно выбраться на берег, тела двоих были найдены в ходе поисково-спасательных мероприятий. Судьба третьего туриста пока неизвестна.

Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка.

Напомним, Китой — река в Бурятии и Иркутской области России, левый приток Ангары. Это традиционное место любителей водного спорта. Сплав по Китою сложен, некоторые препятствия относится к последней категории сложности.

Легендарным для многих спортсменов-водников стал каскад порогов Моткины Щёки. Прохождение их требует хорошей квалификации и надёжного прогноза погоды, иначе при подъёме воды многие пороги становятся практически непроходимыми, а пути обноса или выхода с маршрута — недоступными.