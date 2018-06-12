Сингапур, 12 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, он готов пригласить его в Белый дом. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 12 июня, в ходе церемонии подписания документа по итогам переговоров в Сингапуре.

@WhiteHouse Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Президент США заявил, что отношения между его страной и Северной Кореей после прошедших переговоров находятся в совершенной «иной ситуации».

«Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей… теперь в совершенно иной ситуации», — сказал Трамп.

Правда, каких именно успехов удалось достичь в ходе переговоров и о чем договорились лидеры двух стран, пока не разглашается.