Москва, 12 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. По итогам саммита США и КНДР в Госдуме не говорят о немедленной разрядке на Корейском полуострове, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.

Wing-Chi Poon Шаг за шагом. Трудный путь к денуклеаризации

«Саммит Трампа и Ким Чен Ына — действительно историческое событие. Говорить о немедленной разрядке на Корейском полуострове по итогам встречи президента США и лидера КНДР я бы не стал, но сегодня совершенно точно наступило утро надежды, надежды, прежде всего, на достижение прогресса в вопросах мирного разрешения ситуации вокруг Северной Кореи», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По его мнению, сейчас важно сохранить позитивный настрой, не допускать дальнейших провокаций и взаимных оскорблений.

«Необходимо шаг за шагом продвигаться к целям денуклеаризации Корейского полуострова при одновременном поэтапном снижении санкционного давления на Пхеньян. И здесь важна не скорость, а результат, обеспечить который в полной мере может также реализация «дорожной карты» России и Китая. И, конечно, было бы логично вернуться к формату шестисторонних переговоров для гарантий мирного процесса вокруг КНДР», — сказал парламентарий.

Лидеры Северной Кореи и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп впервые пожали друг другу руки на проходящем в Сингапуре первом в истории саммите двух государств.