Чита, 12 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Паломникам, погибшим год назад в ДТП на трассе «Байкал», посвятили молебен. Его и заупокойную литию в Иоанно-Предтеченском монастыре провели участники крестного хода, сообщается группе «Православное Забайкалье».

Цитата из группы «Православное Забайкалье» в ВК Участники крёстного хода к Иоанно-Предтеченскому монастырю

Как следует из описания одного из участников, путь до храма был весьма сложным.

«Никто не говорил, что это будет легко. Не жара с пылью, так дождь с грязью — так и добрались до Забайкальского Афона (Иоанно-Предтеченского монастыря, основанного преподобным Варлаамом Чикойским) под непрестанное пение духовных песнопений», — отмечает один из участников группы в «ВК».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ДТП, в котором погибли 14 человек произошло 11 июня 2017 года на 70-м км федеральной трассы «Байкал». Пассажирский автобус, перевозивший паломников из села Урлук Красночикойского района в Читу, опрокинулся в кювет на участке трассы, где проводились ремонтные работы.

Погибшие возвращались тогда из крестного хода к Иоанно-Предтеченскому монастырю.