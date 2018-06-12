В Забайкалье провели молебен по погибшим в ДТП паломникам
Чита, 12 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Паломникам, погибшим год назад в ДТП на трассе «Байкал», посвятили молебен. Его и заупокойную литию в Иоанно-Предтеченском монастыре провели участники крестного хода, сообщается группе «Православное Забайкалье».
Как следует из описания одного из участников, путь до храма был весьма сложным.
«Никто не говорил, что это будет легко. Не жара с пылью, так дождь с грязью — так и добрались до Забайкальского Афона (Иоанно-Предтеченского монастыря, основанного преподобным Варлаамом Чикойским) под непрестанное пение духовных песнопений», — отмечает один из участников группы в «ВК».
Как уже сообщало ИА REGNUM, ДТП, в котором погибли 14 человек произошло 11 июня 2017 года на 70-м км федеральной трассы «Байкал». Пассажирский автобус, перевозивший паломников из села Урлук Красночикойского района в Читу, опрокинулся в кювет на участке трассы, где проводились ремонтные работы.
Погибшие возвращались тогда из крестного хода к Иоанно-Предтеченскому монастырю.