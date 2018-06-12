Москва, 12 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Совфеде полагают, что по итогам саммита США и КНДР должна быть выработана система совместных действий, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.

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«Как мне представляется, речь в конечном итоге должна идти о выработке целого комплекса взаимных действий, реализация которых контролировалась бы международным сообществом, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН. Думаю, что в связи с этим не может не встать вопрос о снятии санкций с КНДР», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Денуклеаризация Корейского полуострова принципиально важна не только в смысле обеспечения региональной безопасности, но и в глобальном аспекте, указал сенатор. Переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова и ответных гарантиях США, обеспечивающих безопасность КНДР, — длительный и очень непростой процесс, в котором важна каждая запятая, добавил он.

Главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на историческом саммите в Сингапуре, который стартовал 12 июня. Действующие руководители двух стран встретились впервые в истории. Главной темой обсуждения стала денуклеаризация КНДР.