Сингапур, 12 июня, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подписали документ по итогам американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Подписанный лидерами обеих стран документ подтверждает достигнутый в ходе саммита прогресс. Какие-то конкретные детали документа и того прогресса, который был достигнут, пока не сообщаются.

Стоит отметить, что первоначально подписание документа по итогам переговоров Трампа с Кимом не планировалось.