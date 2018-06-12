Челябинск, 12 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В Челябинске День России, 12 июня, начался со светового шоу. На одном из самых высоких зданий — Южно-Уральского государственного университета — несколько часов подряд появлялись надписи «Поздравляем!», «Россия», а также изображение герба Российской Федерации.

George Shuklin День России. Национальный триколор

Акцию организовала «Молодёжка ОНФ». Видео размещено на странице её группы в соцсети ВКонтакте. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель организации Полина Девяткина, световое шоу заинтересовало жителей и гостей города.

«Несмотря на позднее время, прохожие фотографировались, автомобили останавливались, чтобы заснять шоу», — отметила Полина Девяткина.

Она также добавила, что параллельно такое же световое шоу прошло в Сочи.

«С ребятами мы познакомились на Форуме действий, с тех пор поддерживаем связь. Решили отличиться и в результате мозгового штурма родился такой формат», — отметила Полина.

Как отмечают организаторы световых шоу в обоих городах, «Россия» — главное слово дня и главное для каждого жителя страны. В Челябинске человек живёт или в Сочи — без разницы, главное. что он — россиянин.

«Мы все — одно целое», — говорит один из организаторов перформанса.

Напомним, сегодня, 12 июня, отмечается День России. 28 лет назад Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашался приоритет Конституции и законов РСФСР над нормативными актами СССР.

Российская Федерация стала шестой республикой СССР, которые заявили о своём суверенитете. Ранее это сделали Эстонская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Азербайджанская ССР и Грузинская ССР. До конца 1990 года все союзные республики объявили о своём суверенитете, а Литва, Латвия и Эстония заявили о своём выходе из состава СССР.