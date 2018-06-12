Чита, 12 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Стеренске на реке Шилка (Забайкальский край) второй день ведут поиски семьи из трех человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сретенск. Шилка

Известно, что днём 10 июня супружеская пара со своей 10-летней дочерью села в лодку, принадлежащую 67-летнему мужчине, намереваясь переправиться из микрорайона Моргул на другой берег реки. Но в нескольких десятках метров от берега по неизвестной причине лодка перевернулась.

«Выжил хозяин лодки. Когда она начала тонуть, он поплыл в сторону Сретенска, трое пассажиров — в противоположную сторону, но не смогли доплыть до берега», — уточнил дежурный ЕДДС района.

Несмотря на то, что тела пассажиров лодки не обнаружены (их поисками занимаются сейчас 16 человек), СУ СК РФ по Забайкальскому краю известил: по факту гибели семьи проводится доследственная проверка. Но на сайте регионального МЧС говорится не о погибших, а о пострадавших.

«На лодке отсутствовали спасательные жилеты и другие средства эвакуации людей из воды. Кроме того, судно не было предназначено для большого количества пассажиров. По своим размерам оно было рассчитано на одного-двух человек и не подлежало регистрации в государственной инспекции по маломерным судам», — заявляют спасатели.

По данным местных СМИ, у семьи погибших остались еще четыре несовершеннолетних ребенка.