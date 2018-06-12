Забайкалье. Семья из трёх человек погибла на реке Шилка
Чита, 12 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Стеренске на реке Шилка (Забайкальский край) второй день ведут поиски семьи из трех человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Известно, что днём 10 июня супружеская пара со своей 10-летней дочерью села в лодку, принадлежащую 67-летнему мужчине, намереваясь переправиться из микрорайона Моргул на другой берег реки. Но в нескольких десятках метров от берега по неизвестной причине лодка перевернулась.
«Выжил хозяин лодки. Когда она начала тонуть, он поплыл в сторону Сретенска, трое пассажиров — в противоположную сторону, но не смогли доплыть до берега», — уточнил дежурный ЕДДС района.
Несмотря на то, что тела пассажиров лодки не обнаружены (их поисками занимаются сейчас 16 человек), СУ СК РФ по Забайкальскому краю известил: по факту гибели семьи проводится доследственная проверка. Но на сайте регионального МЧС говорится не о погибших, а о пострадавших.
«На лодке отсутствовали спасательные жилеты и другие средства эвакуации людей из воды. Кроме того, судно не было предназначено для большого количества пассажиров. По своим размерам оно было рассчитано на одного-двух человек и не подлежало регистрации в государственной инспекции по маломерным судам», — заявляют спасатели.
По данным местных СМИ, у семьи погибших остались еще четыре несовершеннолетних ребенка.