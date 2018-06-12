Абакан, 12 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Лучшие школьники Хакасии в День России, 12 июня, получили первые паспорта из рук главы республики Виктора Зимина. Торжественное мероприятие состоялось в правительстве Хакасии.

R-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин вручил первые паспорта лучшим школьникам республики

Глава региона вручил паспорта 24 одарённым детям из Абакана, Черногорска, поселений Алтайского и Усть-Абаканского районов.

«Сегодня очень торжественный день: вы получите паспорта гражданина Российской Федерации в День России. Считаю, что это очень символично. У вас сегодня двойное большое событие, с чем я вас очень поздравляю! Неспроста именно вы сегодня собрались здесь. Вы — лучшие! Одни из лучших в нашей республике. Сегодня мы отмечаем всех тех, кто добился высоких результатов в творчестве, спорте, учебе. Ребята, пусть над вами всегда будет мирное небо, счастье и любовь, всего вам самого наилучшего! Я поздравляю родителей и благодарю учителей, спасибо за это поколение!» — сказал глава Хакасии Виктор Зимин, обращаясь к школьникам.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, дети, получившие паспорта в День России, к 14-летнему возрасту достигли особых успехов в учёбе, спорте, творчестве и научной деятельности. Например, ученик Хакасской национальной гимназии Максим Райков активно участвует в общественной жизни класса и гимназии, посещает секцию по волейболу, кружок резьбы по дереву, музыкальную школу. Анастасия Демышева из Усть-Абаканской средней школы является призёром и победителем районных и республиканских соревнований по легкой атлетике, участвует в научно-практических конференциях и школьных мероприятиях. Ученик черногорского Лицея имени А.Г. Баженова Артем Жибинов является победителем Всероссийской онлайн-олимпиады по математике, призёром конкурса изобразительного искусства и так далее.

Добавим, глава Хакасии уже не в первый раз вручает паспорта одарённым школьникам в День России. За последние несколько самый главный документ гражданина России из рук главы республики получили уже более 100 учеников. Мероприятия ежегодно проводятся в рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы — граждане России!».

Напомним, о значимости Дня России для Хакасии глава региона Виктор Зимин ранее рассказал в своём Instagram.

«В Хакасии проживает более 100 народов: хакасы, русские, немцы, украинцы, татары, чуваши, азербайджанцы, шорцы, тувинцы, алтайцы и многие другие. Поэтому День России так важен для Республики», — написал Зимин.