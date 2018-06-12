Якутск, 12 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Достигшие 14-летнего возраста жители Якутии в День России 12 июня получили паспорта из рук врио главы республики Айсена Николаева. В торжественной обстановке документ о российском гражданстве получили восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июня в пресс-службе правительства региона.

Андрей Сорокин, ЯСИА Айсен Николаев вручил паспорта жителям Якутии

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«Мы с вами — граждане прекрасной, уникальной страны, каких больше нет в мире. За свою тысячелетнюю историю Российское государство переживало многое, но Россия неизменно была общим домом для всех ее народов. Сотни народов издревле живут на огромной земле, столетиями создавая сильное, сплоченное государство», — поздравил якутян с Днём России Айсен Николаев.

Он также подчеркнул, что Якутия всегда была, есть и будет частью великой России. Врио главы региона отметил и то, что республика может и должна стать одним из лидеров развития не только Дальнего Востока, но и всей страны.

«Уверен, что у нас для этого есть всё: человеческий капитал и богатства недр, крепкие традиции и устремление в будущее. Все вместе мы сможем сделать её сильной и процветающей, Россию — мощным и авторитетным государством», — подчеркнул врио главы Якутии, обратившись к её жителям с призывом вносить вклад в улучшение качества жизни в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня жители России празднуют день своей страны. В честь праздника в регионах России проходят митинги, концерты, народные гуляния, а также торжественные вручения паспортов достигшим 14-летнего возраста гражданам страны.