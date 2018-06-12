Сингапур, 12 июня, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что у его экономического советника Ларри Кудлоу произошел сердечный приступ. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 12 июня, всего за 24 минут до запланированной встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Цитата из х/ф «Пожнёшь бурю». Реж. Стэнли Крамер. 1960. США Сердечный приступ. Паника

«У нашего замечательного Ларри Кудлоу, который так тяжело трудился по торговле и экономике, только что случился сердечный приступ. Он сейчас в медицинском центре имени Уолтера Рида», — написал Трамп.

Напомним, что Кудлоу был одним из основных участников американской делегации на прошедшем в Канаде саммите «Большой семерки». Данный саммит прошел в довольно непростой обстановке, так как у Трампа возникли крайне серьезные разногласия с остальными членами этого неформального клуба ведущих стран по вопросам торговли и экономического сотрудничества.