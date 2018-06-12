Сингапур, 12 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном будет подписан некий документ. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 12 июня, после переговоров с Кимом в расширенном формате.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Напомним, сперва состоялись приватные переговоры Трампа с Кимом. Лидеры КНДР и США говорили о чем-то без посторонних в течение 45 минут. Затем переговоры продолжились в расширенном формате.

Первоначально анонсировалось, что по итогам этого саммита никаких документов подписано не будет, так как стороны пока только хотят «запустить процесс». Однако после расширенных переговоров Трамп заявил, что прямо сейчас они с Кимом подпишут некий документ.

«Мы прямо сейчас идем на подписание», — сказал Трамп.

Однако он не уточнил, о каком именно документе идёт речь. Возможно это некое совместное заявление о намерениях.

Также Трамп подчеркнул, что на встрече был достигнут «большой прогресс» и вообще, она прошла «лучше, чем можно было ожидать».