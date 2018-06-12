Магадан, 12 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В День России 12 июня врио главы Магаданской области Сергей Носов в торжественной обстановке вручил паспорта сорока жителям региона, которым исполнилось 14 лет. Мероприятие проходило в правительстве региона и молодёжном центре Магадана в рамках акции «Мы — граждане России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Пресс-служба правительства Магаданской области Врио главы Колымы Сергей Носов вручает паспорта четырнадцатилетним жителям региона

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Вручение паспортов Сергей Носов назвал важным событием в жизни каждого человека.

«Это почетная обязанность и право быть гражданином великой страны, которой является Россия. Такой её сделал народ, простые люди: труженики и воины, полководцы и ученые, деятели искусства — писатели, композиторы, художники, наши спортсмены. Вам повезло родиться в России. И получить паспорт именно в этот особый день. Надеюсь, осознаёте, что с этого момента вы — граждане великой страны с великой историей. Россия была, есть и будет великой державой! Искренне желаю новым гражданам страны силы духа, уверенности в себе, успехов во всех начинаниях и удачи», — сказал Сергей Носов.

После церемонии вручения паспортов состоялось выступление лучших творческих коллективов города и области. Кроме того, юные колымчане вместе с родителями сфотографировались с главой территории и тоже пожелали ему успехов. Юные граждане России отметили, что очень гордятся тем, что наша страна впервые принимает Чемпионат мира по футболу. У жителей Колымы это событие вызывает чувство гордости за страну, которая на время главного спортивного форума становится домом для сотен тысяч зарубежных гостей.

Помимо акции «Мы — граждане России» в городах Магаданской области также проходят митинги, концерты, народные гуляния. И только празднование фестиваля «Территория дружбы», который традиционно проводится 12 июня, вынуждены были перенести из-за дождей.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ всероссийская акция «Мы граждане России!» проводится Российским союзом молодежи с 2002 года с целью воспитания гражданственности и патриотизма у 14-летних жителей страны, которые впервые получают паспорт гражданина РФ. В Магаданской области такие мероприятия проходят два раза в год — 12 декабря в День Конституции РФ и 12 июня в День России.