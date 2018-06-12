Омск, 12 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сегодня, 12 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

Энди Уорхол. Пятеро погибших. 1963

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Любинском районе Омской области. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб. В результате столкновения погибли пять человек.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.