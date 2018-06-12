Майами, США, 12 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Все заложники, взятые в доме в американском штате Флорида найдены мертвыми. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает телеканал NBC.

Oregon Department of Transportation Полицейский спецназ

Напомним, накануне стало известно, что житель Флориды после перестрелки с сотрудниками полиции взял в заложники четверых детей в возрасте от года до 12 лет и забаррикадировался с ними в квартире.

Когда сотрудники полиции смогли попасть в дом, там они обнаружили тела четверых детей и мужчины, который взял их в заложники.

Злоумышленник сперва убил заложников, а затем покончил с собой.