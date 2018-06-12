Южно-Сахалинск, 12 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Миллиард рублей поделили жители Сахалина и Курил в День России на главной площади областной столицы — Южно-Сахалинска. Деньги были зарезервированы в бюджете региона на реализацию проекта «Развитие территорий». Участие в борьбе за финансирование проектов своих муниципалитетов приняли 14,5 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yuzhno-sakh.ru Подведение итогов проекта «Развитие территорий»

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По условиям грандиозного регионального проекта «Развитие территорий» каждый проект должен стоить не более 100 млн рублей. За право получить средства на реализацию важного для муниципалитета проекта боролись 18 районов области. Они представили на конкурс 35 проектов. Реализованы инициативы будут до 2020 года.

В День России, 12 июня, на главной площади Южно-Сахалинска назвали победителей. Их всего 11. В перечень вошли строительство спортивно-оздоровительного центра в Долинске за 99,9 млн рублей, стадиона в Поронайске за 94,9 млн, строительство системы водоснабжения и водоотведения в селе Парусное Томаринского района за 58,6 млн, строительство стадиона в Аниве за 99,8 млн рублей, Дома культуры в Дальнем за 99,9 млн, рекреационного парка со смотровой площадкой в Невельске за 99,9 млн, стелы с надписью «Сахалин» на въезде в Южно-Сахалинск за 95 млн, системы водоснабжения в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района за 53,4 млн рублей, строительство центра социальной адаптации и поддержки в поселке Смирных за 99,6 млн, станции биологической очистки сточных вод в селе Бошняково Углегорского района за 90,9 млн и реконструкция стадиона и строительство лыжеролерной трассы в селе Восток Поронайского района за 90,2 млн рублей.

На церемонии оглашения победителей конкурса присутствовали представители Всемирного банка развития во главе с руководителем проекта поддержки инициативного бюджетирования в России Иваном Шульгой. Награды победителям конкурса вручил губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

«Если получится, мы будем очень рады. Наконец-то во всех домах нашего села будет вода, не придется таскать ее в вёдрах, а зимой возить на санках. Мы очень рады! Вы не представляете, как мы устали таскать воду из речки! 40 лет всё село ждет воду в дома. Все жители будут контролировать, чтобы все было сделано как положено», — сказала руководитель администрации села Хоэ Надежда Показаньева

Проект «Развитие территорий» был запущен в марте 2018 года в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Он предполагает отбор наиболее актуальных для населенных пунктов проектов. Главное назначение проекта в том, что решения принимают сами граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России. В этот день во всех регионах страны проходят праздничные концерты, шествия, ярмарки и народные гулянья.