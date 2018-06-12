Бухарест, 12 июня, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Посол России в Румынии Валерий Кузьмин стал жертвой карманного вора. Об этом сообщает агентство «Sputnik Молдавия».

Кошелёк

Инцидент произошел вечером 9 июня в Сибиу, когда дипломат вместе с супругой отправился в театр. Кузьмин почувствовал чужие руки в своих карманах, а позже обнаружил пропажу 1,25 тыс. румынских леев, $250 и дипломатического удостоверения.

В российской дипмиссии подтвердили информацию о происшествии. Посольство РФ сотрудничает с полицией Сибиу и румынским внешнеполитическим ведомством.

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