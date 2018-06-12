Токио, 12 июня, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Пешеходы пострадали в Токио в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в районе Синдзюку, передает 12 июня телеканал NHK.

Автомобиль

В 08:40 по местному времени (02:40 мск) транспортное средство вылетело на пешеходный переход. Пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые травмы.

За рулем автомобиля находился 52-летний мужчина, его задержала полиция. На допросе водитель заявил, что нажал не на ту педаль.

Район, где произошло ЧП, является одним из наиболее оживленных в японской столице. Рядом находится железнодорожная станция Такаданобата, а также кампусы университетов Васэда и Гакусюин.

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