Берлин, 12 июня, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Беседа тет-а-тет состоялась между главой МИД России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках встречи «нормандской четверки» в Берлине. Об этом Лавров сообщил журналистам по итогам мероприятия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

Разговор произошел во время приема перед ужином и касался тем, которые ранее обсудили по телефону президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко. В их числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость «подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе», пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная встреча глав МИД России, Украины, Франции и Германии об урегулировании в Донбассе состоялась 11 июня в Берлине. Сергей Лавров ранее заявил, что Украина в ходе переговоров препятствовала юридическому закреплению «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок принятия закона об особом статусе Донбасса и проведения выборов.

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