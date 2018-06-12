Вашингтон, 12 июня, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Глава государственного департамента США Майк Помпео поздравил российских граждан с Днём России. Текст поздравления опубликован на сайте госдепа.

U.S. Department of State Майк Помпео

Помпео поздравил Россию и российский народ с государственным праздником от имени президента США Дональда Трампа. Госсекретарь уделил внимание надеждам тех, кому адресовано поздравление.

«В этот день мы чтим граждан России и их надежды на демократические принципы всеобщей свободы, гражданских прав и принцип верховенства права», — отметил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, День России отмечается ежегодно 12 июня в память о дне, когда в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Ранее президента России и российский народ поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын.