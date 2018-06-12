Анапа, Краснодарский край, 12 июня, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Футбольная сборная Дании прилетела в Россию для участия в мировом первенстве. Команда будет базироваться в Анапе, сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter национальных сборных Дании.

Флаг Дании

Игроки разместились в отеле Beton Brut в Анапе. Их встретили здесь традиционным для России караваем. Тренировки будут проходить на стадионе «Понтос» в поселке Витязево.

Лучший результат датской сборной — выход в четвертьфинал на чемпионате мира 1998 года во Франции. Датчане 16 июня встретятся в Саранске со сборной Перу, 21 июня им предстоит матч с Австралией в Самаре, а 26 июня — с французами в «Лужниках».

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