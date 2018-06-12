Ессентуки, Ставропольский край, 12 июня, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Сборная Нигерии по футболу прибыла в Россию для участия в матчах мирового первенства. Сообщение об этом опубликовано в «твиттере» сборной.

Дмитрий Пукалик Футболисты сборной Нигерии

В русскоязычном микроблоге мундиаля опубликованы снимки из города Ессентуки — там нигерийцы разместятся на период чемпионата. Футболисты будут жить в санатории «Источник» и тренироваться на «Ессентуки Арене».

На Ставрополье нигерийцы прибыли в белых костюмах с зелеными крыльями. Их одежда напоминает парадное западноафриканское одеяние агбада, крылья же намекают на прозвище команды — «суперорлы».

Нигерийцам предстоит 16 июня встретиться со сборной Хорватии в Калининграде, 22 июня сыграть с Исландией в Волгограде, а 26 июня — со сборной Аргентины в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового первенства по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля. ЧМ-2018 примут площадки в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.