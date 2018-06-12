Саммит в Сингапуре начался с рукопожатия Кима и Трампа
Сингапур, 12 июня, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пожали друг другу руки, встретившись в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре. Об этом сообщает агентство Reuters.
Поприветствовав друг друга, лидеры отправились на переговоры тет-а-тет. Там рукопожатие повторилось.
Перед беседой американский президент заявил: в будущих «отличных отношениях» с лидером КНДР у него сомнений нет. Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что стороны «преодолели множество трудностей», прежде чем саммит состоялся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь секретарь США Майк Помпео назвал конечную цель саммита в Сингапуре: это «полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова». Итой итог США не удовлетворит, подчеркнул он.
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