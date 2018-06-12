Волгоград, 12 июня, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Жертвами столкновения катамарана и баржи в Волгограде стали десять человек, судьба еще одного человека неизвестна, семерым удалось спастись. Об этом 12 июня в ходе совещания на месте происшествия сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Volgograd.ru Андрей Бочаров проводит совещание оперативного штаба на месте происшествия

В общей сложности на борту маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира находились в момент столкновения 28 человек. Катамаран при ударе перевернулся, уточнил глава региона.

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Заместитель губернатора Владимир Шкарин сообщил о госпитализации троих пострадавших. У них общее переохлаждение, ссадины, ушибы легких. Жизнь этих людей вне опасности. Еще двум пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Поисковая операция в районе ЧП продолжается. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, катамаран и баржа столкнулись в акватории Волги вечером 11 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц.

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