Брюссель, 12 июня, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента готовят заявление о бойкоте чемпионата мира по футболу, который откроется в России 14 июня. Об этом в своем микроблоге в Тwitter написал корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк (Rikard Jozwiak).

State Farm Злая собака

«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в резолюции о правах человека в России, рассмотрение которой назначено на 14 июня», — отметил Йозвяк.

Источник сведений журналист не указал. Ранее о намерении бойкотировать футбольный турнир заявляли политики из Великобритании, Польши, Исландии и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер назвал «философской победой Путина» отказ мировых лидеров поддержать бойкот ЧМ-2018. Мундиаль проигнорируют официальные представители двух стран — Великобритании и Исландии.