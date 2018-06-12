София, 12 июня, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Беременная корова Пенка, незаконно перешедшая границу Евросоюза, останется в живых. Такое решение приняли власти Болгарии, сообщает агентство Reuters.

Корова

Ранее дело беглой коровы согласилось рассмотреть болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов. 11 мая в ведомстве заявили, что спустя несколько дней корову вернут владельцу, жителю села Мазарачево.

Лабораторные исследования подтвердили, что корова не страдает какими-либо заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая корова Пенка покинула болгарскую ферму и перешла границу с Сербией. Через некоторое время сербский фермер вернул корову владельцу, однако власти Болгарии намеревались умертвить корову, так как она покинула Евросоюз в обход таможни и без оформления соответствующих документов.

Хозяин коровы Иван Харлампиев встал на защиту животного. В соцсетях начался сбор подписей за спасение Пенки. Петицию поддержал музыкант Пол Маккартни.