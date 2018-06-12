Вена, 12 июня, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Личная охрана канцлера Австрии Себастьяна Курца усилена после поступления угроз в его адрес. Об этом сообщает австрийская газета Oesterreich.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Себастьян Курц

Угрожающие сообщения, в том числе угрозы расправой, Курц стал получать в соцсетях после того, как объявил о закрытии семи мечетей и высылке из страны до 40 имамов. Информация об угрозах была передана в соответствующие ведомства, вслед за этим усилили охрану канцлера и нескольких министров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня власти Австрии приняли решение о закрытии ряда мечетей и высылке десятков имамов. Религиозные деятели получали финансирование из-за границы, что является нарушением действующего в Австрии закона об исламе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал такой шаг Вены «антиисламским» и заявил об угрозе «войны между крестом и полумесяцем».

Читайте также: Власти Австрии закрывают мечети и высылают из страны имамов