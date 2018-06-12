Вашингтон, 12 июня, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Гарри Трумэн», вошла в восточную часть Средиземного моря для борьбы с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Сообщение об этом опубликовано на сайте ВМС США.

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн»

По словам командующего группой контр-адмирала Юджина Блэка, возвращение «Гарри Трумэна» к борьбе с террористической группировкой продемонстрирует американским партнерам приверженность Вашингтона миру и безопасности на Ближнем Востоке и в других регионах, где существует угроза международного терроризма.

Командование флотом отмечает, что палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам. Так АУГ продемонстрирует мобильность и боеспособность ВМС США.

В период с 23 по 28 мая «Гарри Трумэн» находился на военно-морской базе Суда на Крите. На острове авианосец пополнял запасы, его экипаж отдыхал.

Ранее американское издание Defence News сообщало о том, что США могут оставить группу «Гарри Трумэна» в Средиземном море для противостояния «вызовам» со стороны России и Китая. Официальных заявлений Пентагона по этому поводу не было.

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