Пхеньян, 12 июня, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днём России направил руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом 12 июня сообщает агентство ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Глава КНДР адресовал российскому президенту теплые поздравления по случаю национального праздника. Ким Чен Ын отметил, что «дружественный российский народ», находясь под руководством Владимира Путина, преодолел все вызовы и сложности и достиг успеха в построении сильного государства.

Северокорейский лидер пожелал российскому народу благополучия и процветания, а Владимиру Путину — успехов в работе. Ким Чен Ын надеется, что отношения Москвы и Пхеньяна станут еще крепче в интересах народов обеих стран, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава МИД России Сергей Лавров совершил официальный визит в Северную Корею и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Лавров передал Киму приглашение посетить Москву. Лидер КНДР передал Путину ответное приглашение.

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