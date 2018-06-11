Дамаск, 12 июня, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Турецкое агентство «Анадолу» опубликовало статью о новой расстановке сил на территории Сирии и возможных сценариях дальнейшего развития событий. Автор аналитического материала — Ойтун Орхан, эксперт Центра стратегических исследований Ближнего Востока.

AteshCommons Турция и Сирия

Ойтур Орхан отмечает 2018 год как год важных событий, которые изменили ход процессов в Сирийской Арабской Республике.

Произошло резкое укрепление позиций сирийского правительства, от террористов и оппозиционных группировок очищена значительная часть территории, прежде всего, в пригородах Дамаска. Силы сирийской оппозиции вытеснены из провинций Хама и Хомс. Река Евфрат теперь является границей между территориями, которые контролирует Башар Асад, и силами, которых поддерживают США.

Эксперт обращает внимание на успехи Турции в проведении операция «Оливковая ветвь», которая позволила взять под контроль территорию сирийского района Африн, очистив его от курдских вооруженных отрядов.

С точки зрения дальнейшего развития событий в Сирии турецкий аналитик считает, что в скором будущем любые военные действия в стране вызовут противодействие держав, стоящих за курдскими вооруженными отрядами (YPG) или силами сирийской оппозиции.

В статье достаточно четко изложен прагматичный подход Турции к сирийскому вопросу. Если Турции удастся минимизировать угрозу YPG, то тогда сотрудничество с Москвой и Тегераном для Анкары не представляет интереса. При этом у Турции нет полного доверия к США, которые, возможно, пошли на сделку по Манбиджу лишь для того, чтобы протянуть время и ослабить турецкий фактор в сирийском урегулировании.

В случае полной поддержки Соединенными Штатами позиции Турции по курдскому вопросу есть опасность, что курды резко усилят контакты с Ираном.

Если окажется, что США ведут с Турцией нечестную игру и не будут предпринимать реальных усилий по очистке Манбиджа, а также районов Сирии к востоку от Евфрата, от курдских вооруженных отрядов, то Анкара пойдет на усиление сотрудничества с Москвой и Тегераном.

В данном случае Ойтур Орхан предполагает, что правительство Асада может изменить свои стратегические планы и начать наступление на востоке Сирии, который находится под частичным контролем курдских формирований, поддерживаемых США.