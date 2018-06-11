Берлин, 12 июня, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Украина препятствует юридическому закреплению «формулы Штайнмайера», определяющей порядок принятия закона об особом статусе Донбасса и проведения выборов. Об этом по итогам встречи глав МИД «нормандской четверки» в Берлине заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Несмотря на то, что «формула Франк-Вальтера Штайнмайера» была одобрена в 2015 году и подтверждена в 2016 году, наши украинские коллеги до сих пор не позволяют этой «формуле», договорённости лидеров лечь на бумагу и обрести юридическую значимость», — цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Вопрос о «формуле Штайнмайера» поднимался в ходе переговоров, Франция и Германия поддержали точку зрения России, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Берлине состоялись очередные переговоры глав МИД России, Украины, Франции и Германии, посвященные реализации Минских соглашений. Сергей Лавров назвал встречу «очень полезной», отметив, что все вопросы решить не удалось.

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