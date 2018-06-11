Сеул, 12 июня, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин приветствует саммит КНДР и США в Сингапуре, сообщаетСиньхуа со ссылкой на канцелярию южнокорейского лидера.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

В своем выступлении глава РК рассказал об историческом значении северокорейско-американской встречи, надеждах и ожиданиях от переговорного процесса, запущенного лидерами двух стран.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур, где в 9 часов утра по местному времени пройдет их встреча, которая станет для КНДР и США первым в истории саммитом в верхах.

Официальный представитель президента Южной Кореи Ким Юй Кьем, выступая на брифинге перед корейскими и иностранными журналистами, заявил, что в Сингапуре также запланирована встреча посла США на Филиппинах Сун Кима, ранее являвшегося послом в РК, с заместителем глава МИД КНДР Чхве Сон Хи.