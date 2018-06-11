Дамаск, 12 июня, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

На севере провинции Алеппо в кантоне Африн продолжаются междуусобные столкновения между различными джихадистскими группировками. Так, 10 июня вспыхнул конфликт между исламистами из «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бригадой «Султана Мурада». Боевые столкновения идут в районе между городами Азаз и Африн.

Причины подобных стычек, как правило, лежат в материальной плоскости. Боевики в условиях ограниченных материальных ресурсов ведут себя как пауки в банке.

Протурецкие группировки продолжают провокационные действия и обстрелы жилых кварталов Алеппо, которые находятся под контролем сирийского правительства. В ответ на эти действия артиллерия Сирийской арабской армии обстреляла позиции исламистов в районах Рашиддиан 4 и Рашиддиан 5. Эти районы расположены недалеко от наблюдательных пунктов ВС Турции.

У жителей Алеппо уже сложилось мнение, что нарушения режима прекращения огня происходят с молчаливого согласия турецких военных.

Провинция Сувейда

На прошлой неделе Сирийская арабская армия совместно с формированиями «Хезболлы» перешла в наступление на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-западе провинции Сувейда. Под контроль сирийского правительства перешли населенные пункты Аль-Мушарифа, Рахбат аль-Мушарифа, а также район Аль-Ашраф в пустыне Бадия-аль-Шам.

Кроме этого, захвачены районы Вади Арар и Расмус Хатайте. Таким образом, сирийские военные находятся уже в 15 километрах от населенного пункта Аль-Караа. Аль-Караа — это основной опорный пункт ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Бадия-Аль-Шам.

Провинция Латакия

В военно-морскую базу ВС РФ в Тартусе прибыли два сухогруза: «Александр Ткаченко» и «Спарта». На палубе судов заметны грузовики «Урал-4320». Кроме этого, доставлено разнообразное вооружение и боеприпасы. Всё это пойдет для обеспечения группировки ВС РФ в Сирии, а также ВС САР.

Провинция Идлиб

Проведена атака исламистов на города Аль-Фуах и Кафрия, которые находятся под контролем правительственных сил. Ожесточенный бой длился более 10 часов. Местное ополчение отразило нападение.

Потери боевиков составляют 4 убитыми и более 10 раненными. У ополченцев погибло 6 человек. Следует отметить, что в атаке принимали банды, в основном состоящие из выходцев из Узбекистана и Туркменистана.

Дополнительно в ответ на эту акцию сирийскими ВВС нанесены удары по штабам и базам снабжения джихадистов в районах населенных пунктов Бинниш, Савагия, Мааррат Масрин, Тафтаназ, Барума и Ум Хамдан.

Начиная с марта 2015 года, исламисты в ходе обстрелов Аль-Фуах и Кафрия убили более 90 мирных жителей.

В провинции Идлиб активизировалось «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе нескольких атак на колонны группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы захватили в плен 10 боевиков.

Троих из них публично казнили, объявив, что это месть за уничтожение базы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Сальхин.

Провинция Хасака

Сирийские демократические силы продолжают операцию под названием «Аль-Джазира шторм» против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге провинции Хасака. Им удалось захватить населенные пункты Аль-Факка и Абу-Хамада.

Таким образом, курдские вооруженные отряды подошли к главному опорному пункту ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в данном районе городу Дашишу.

Провинция Дераа

На фугасе подорвался полевой командир группировки «Ансар аль-Умари» Саддам аль-Масри. Сам он погиб, его спутнице оторвало ноги. Местные источники считают, что за этой диверсией стоят спецслужбы сирийского правительства.

Провинция Дейр-эз-Зор

8 июня боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был захвачен город Абу Камаль, а также несколько близлежащих населенных пунктов. Они находились под контролем САА.

Контроль над городом Абу Камаль был возвращен в течение двух дней в ходе контратаки сирийских военных. Террористы понесли большие потери, отступили, бросая технику и оружие. В районе населенных пунктов Аль-Джалаа, Хасрат и Аль-Салим еще продолжаются бои.

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