Исламабад, 12 июня, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Одним из важнейших последствий саммита ШОС, завершившегося 10 июня в китайском Циндао, является достигнутая договоренность между Пакистаном и Афганистаном по обмену офицерами связи и созданию вдоль границы двух стран координационных центров для информирования друг друга разведданными о передвижениях незаконных вооруженных формирований, сообщаетСиньхуа.

U.S. Army Афганские силовики

Об этом договорились главнокомандующие операциями двух стран, которые встретились в городе Равалпинди (Пакистан) и обсудили важнейшие вопросы в сфере безопасности.

Напомним, что Пакистан является полноправным членом ШОС, а Афганистан имеет в этой организации статус страны-наблюдателя, благодаря которому президент страны Ашраф Гани активно участвовал в большинстве мероприятий саммита.

Координационные центры по обмену информацией будут созданы в Торкхаме и Чамане, которые являются главными контрольно-пропускными пунктами (КПП) на пакистано-афганской границе.

В рамках достигнутых договоренностей начальник штаба пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва по приглашению президента Ашрафа Гани посетит Афганистан с визитом.