Берлин, 12 июня, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Переговоры министров иностранных дел «нормандской четвёрки» в Берлине оказались очень полезными. Об этом по итогам встречи заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров отвечает на вопросы

Участники переговоров в очередной раз оценили ситуацию в Донбассе с точки зрения безопасности, политических реформ, экономики и гуманитарных проблем. Все вопросы решить не удалось, отметил министр.

«Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Я считаю, что эта встреча была очень полезной», — цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

По его словам, участники встречи подтвердили, что решение гуманитарных проблем — приоритетно. Так, было уделено внимание вопросу об условиях освобождения пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры в «нормандском формате» состоялись в Берлине 11 июня. Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии, как отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас, достигли полного согласия, вновь высказавшись в пользу режима прекращения огня в Донбассе.