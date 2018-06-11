Пекин, 12 июня, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Руководитель управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Цзяньлун сообщил на собрании, посвященном проведению Дня культурного и природного наследия Китая, что 52 объекта страны включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает 11 июня Синьхуа.

Anagoria Великая китайская стена

Из этого числа, по словам чиновника, 36 представляют собой культурную ценность, 12 являются природными памятниками, а еще 4 объекта носят смешанный характер, являясь сочетанием того и другого.

Отметим, что праздник — День культурного и природного наследия является в Китае одним из самых молодых. Он учрежден в 2017 году Госсоветом КНР и отмечается ежегодно во вторую субботу июня. В нынешнем 2018 году он пришелся на 9-е число.

Чжан Цжзяньлун также рассказал, что Китай в 1985 году присоединился к Конвенции о сохранении культурного и природного наследия мира и за 30 лет создал эффективную систему комплексного управления по защите культурного и биологического разнообразия.