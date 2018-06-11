Волгоград, 12 июня, 2018, 01:58 — ИА Регнум. По факту столкновения в Волгограде пассажирского и грузового судна, повлекшего гибель нескольких человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ, «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». Точных данных о количестве жертв и пострадавших СК пока не приводит.

Баржа и катамаран, на борту которого, по данным СК, находилось не менее 16 человек, столкнулись в акватории Волги около 22 часов вечера 11 июня.

«Люди оказались за бортом», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Так, устанавливается владелец судна и организатор поездки. Как сообщало ИА REGNUM, восемь пассажиров катамарана найдены погибшими. По предварительным данным, люди на борту судна отмечали праздник, при этом катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров.

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