Кишинёв, 12 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. «Первостепенной задачей трехстороннего сотрудничества Молдавии, Украины и Грузии является воссоединение с Европой», — заявил по итогам прошедшей в Киеве межпарламентской ассамблеи трех стран председатель парламента Молдавии Андриан Канду, передает ИА REGNUM.

Parliament.ge Главы парламентов Украины, Грузии и Молдавии

По словам Канду, у трех стран — «общие проблемы», связанные с Россией, и общие устремления в ЕС. «Нам необходима поддержка ЕС и США», — добавил молдавский спикер.

По итогам форума в Киеве, напомним, был принят документ о создании Парламентской ассамблеи Молдавии, Грузии и Украины. Три страны намерены вместе бороться с «вызовами общей безопасности, в том числе энергетической, а также с наличием российского военного присутствия на территориях трех государств, дезинформацией и фейковыми новостями».

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что исполнилась его «мечта» — создать прибалтийско-черноморский «щит Европы». Новая «группа дружбы» против России по сути дублирует на межпарламентском уровне организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия.