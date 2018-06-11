Берлин, 12 июня, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Все участники очередных переговоров в «нормандском формате» подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом по итогам встречи глав МИД «нормандской четверки» сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Auswaertiges-amt.de Хайко Маас

Он отметил, что стороны достигли полного согласия, вновь высказавшись в пользу режима прекращения огня. Речь идет об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения, разведении военных частей и разминировании в Донбассе.

Кроме того, Масс отметил наличие «политической воли» для дальнейшего обмена пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Берлине состоялись переговоры глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), посвященные реализации Минских соглашений. Москва призвала к недопущению дальнейшей эскалации насилия, выступив за скорейшее и безоговорочное выполнение имеющихся договоренностей. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость фиксации так называемой формулы Штайнмайера.