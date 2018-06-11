Москва, 12 июня, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел России, Украины, Франции и ФРГ, посвященная реализации Минских соглашений, завершилась в Берлине. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба МИД России.

Mfa.gov.ua Встреча министров иностранных дел в «нормандском формате»

Участники встречи проанализировали ситуацию с выполнением обязательств по Минским соглашениям сторонами конфликта — Украиной, Донецкой и Луганской Народными Республиками. Российская сторона обратила внимание на активизацию военных приготовлений Киева вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

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Москва призвала не допустить дальнейшей эскалации насилия, выступив за скорейшее и безоговорочное выполнение имеющихся договоренностей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость фиксации так называемой формулы Штайнмайера — соглашения о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас предрек «нормандской четверке» сложные переговоры. При этом он отметил, что сам факт их проведения — позитивен.