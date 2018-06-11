Тирасполь, 12 июня, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Тираспольский городской суд поместил под арест на два месяца депутата Верховного совета Приднестровья, лидера Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Как передает ИА REGNUM, Хоржан обвиняется в организации несанкционированного митинга и применении насилия в отношении представителя власти, и ему грозит штраф до 30 тыс приднестровских рублей (около 120 тыс. российских рублей) или лишение свободы на срок до пяти лет.

Kp-pmr.ru Олег Хоржан

На заседании Верховного совета на прошлой неделе с Хоржана сняли неприкосновенность, и он был задержан сотрудниками МВД. Как пояснил прокурор республики Анатолий Гурецкий, речь идёт о несанкционированном митинге, который прошёл на центральной площади Тирасполя 2 июня.

После митинга были задержаны несколько его активных участников, в числе которых оказался и сын Хоржана. Тогда Олег Хоржан явился в столичное ГУВД, и попытался самовольно пройти к задержанным. «Естественно, что его действия абсолютно незаконны и, в любом случае, должны были быть пресечены, что и было сделано работниками внутренних дел. В процессе этих действий Хоржан грубо толкнул работника органов внутренних дел руками в грудь, а это, по сути, и есть проявление насилия в отношении представителя власти», — рассказал Гурецкий. По словам прокурора, пока парламентария выдворяли из здания он также успел сорвать погоны с нескольких сотрудников милиции.

Сам Олег Хоржан заявил, что он протестовал против режима, никаких законов он не нарушал, и что он жертва политических репрессий со стороны властей. Днем ранее Хоржан выступил на пресс-конференции в столице соседней Молдавии Кишиневе. Он сказал, что приднестровские власти ведут «зачистку политического поля», и не исключил, что с него снимут депутатскую неприкосновенность, и он будет арестован.

ИА REGNUM напоминает, что Хоржан — лидер приднестровской Компартии и ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, которого в Приднестровье обвиняют в хищении государственных средств, превышении полномочий, контрабанде и т.д. В течение последнего года Хоржан несколько раз самозванно «представлял Приднестровье» на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном, где обсуждались перспективы построения «единой Молдавии». В Тирасполе общественники обвинили Хоржана и его соратников в сдаче интересов ПМР.

Источники ИА REGNUM ранее сообщили о намерении Хоржана баллотироваться в парламент Молдавии по «приднестровскому» одномандатному округу, созданному, чтобы имитировать бутафорское «представительство» Приднестровья в парламенте «единой Молдавии».