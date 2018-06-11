Волгоград, 12 июня, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Восемь пассажиров катамарана, столкнувшегося с баржей в Волгограде, погибли. Об этом 12 июня сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

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Тела семерых погибших обнаружены на борту катамарана. Ранее была найдена погибшей одна из пассажирок катера.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 июня в Волгограде на реке Волге столкнулись баржа и катамаран, на борту которого находились 17 человек. По предварительным данным, компания на борту катамарана отмечала праздник, при этом судно не имело разрешения на перевозку пассажиров.