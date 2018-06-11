Степанакерт, 12 июня, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в 2020 году. Об этом Саакян сказал в интервью общественному телевидению Карабаха.

ИА REGNUM Бако Саакян

«Я хочу официально заявить, что не буду баллотироваться на пост президента на этих выборах [всеобщих президентских выборах в 2020 году]. Мое участие будет только как гражданина Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ), который избирает нового президента. Это осознанное решение, вытекающее из нашей системы ценностей, императива построения демократической и цивилизованной страны.

И поскольку состоятся выборы президента и национального собрания, я, как действующий президент, приму все необходимые меры в рамках своего мандата, чтобы как президентские, так и парламентские выборы прошли свободно, справедливо и прозрачно», — сказал Бако Саакян.

Президент Карабаха сделал это заявление на фоне протестов, которые с начала июня проходили в Степанакерте. Участники акции протеста требовали наказать всех виновников драки с участием сотрудников службы национальной безопасности Карабаха, а также отправить в отставку главу полиции и СНБ.

В результате своих постов лишились не только указанные руководители силовых ведомств, но и государственный министр Нагорного Карабаха, который после конституционной реформы в 2017 года фактически выполняет функции премьер-министра. Должность главы правительства по новой конституции возложена на президента республики.

Бако Саакян, который правит НКР уже 11 лет, по новой конституции получил право баллотироваться на новый срок в 2020 году, когда пройдут общереспубликанские выборы президента. В 2017 году Саакяна, на так называемый переходный период, на должность президента избрал парламент.

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