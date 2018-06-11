Орландо, США, 12 июня, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Четверо детей в возрасте от года до 11 лет взяты в заложники вооруженным мужчиной в американском городе Орландо (штат Флорида, США). Сообщение об этом опубликовано в Twitter местной полиции.

Оружие

Вечером 10 июня местная жительница обратилась в полицию с жалобой на побои со стороны своего друга. Стражи порядка попытались задержать мужчину, однако он открыл огонь по полицейским.

Затем мужчина забаррикадировался в квартире, где также находятся годовалый ребенок, дети шести, десяти и одиннадцати лет.

«Мы призываем его освободить детей и разрешить конфликт безопасным и мирным путем», — заявили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня суд приговорил к смертной казни жителя Лос-Анджелеса, до смерти замучившего восьмилетнего сына своей гражданской жены. Пару арестовали в 2013 году.

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