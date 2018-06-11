Волгоград, 12 июня, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Девять пассажиров катамарана, столкнувшегося с баржей в Волгограде, пока не найдены. К месту ЧП стягиваются суда, передает «Пятый канал».

Крушение

В общей сложности прогулочный катер «Отдых» перевозил 17 пассажиров, включая подростков. По предварительным данным, на борту катамарана проходила вечеринка, пассажиры употребляли спиртное.

Катер, предположительно, не имел разрешения на перевозку пассажиров. К месту происшествия подошли спасательный катер и восемь лодок, на подходе танкер и теплоход. На берегу действует оперативный штаб, дежурят медики.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 июня в акватории Волги в Центральном районе Волгограда катамаран столкнулся с баржей. Известно об одном погибшем. Семерым пассажирам удалось спастись, они получили переохлаждение и находятся в больнице.