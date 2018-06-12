Варшава, 12 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. На 10% снизилась интенсивность движения граждан Украины с января по май 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, заявила представитель Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, сообщило 11 июня издание Укринформ.

Un.org Польско-украинская граница

«Несмотря на это, пограничное движение на границе с Украиной остается больше, чем на вместе взятых отрезках границ с Беларусью и Россией», — отметила Голиас.

За период с 11 июня 2017 по 10 июня 2018 года польские пограничники провели более 10 млн. проверок украинских граждан. Во въезде было отказано 39 тыс. 353 гражданам Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше ощущается нехватка работников из Украины. Под угрозой оказался урожай клубники, малины и вишни.

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