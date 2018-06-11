Волгоград, 11 июня, 2018, 23:57 — ИА Регнум. В Волгограде на реке Волга столкнулись баржа и катамаран. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Volgograd.ru Совещание оперативного штаба на месте происшествия

Инцидент произошел в понедельник, 11 июня, недалеко от берега. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек.

Отметим, что всего на прогулочном судне находились 17 человек, семерых из них удалось спасти.

В настоящее время выясняются обстоятельства ЧП.

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