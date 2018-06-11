Брюссель, 11 июня, 2018, 23:40 — ИА Регнум. 11 июня на «Стадионе короля Бодуэна» был разыгран контрольный товарищеский матч между национальными сборными Бельгии и Коста-Рики, завершившийся волевой победой хозяев стадиона со счётом 4:1.

На экваторе первого тайма диспетчер «Спортинга» Брайан Руис открыл счёт точным ударом слета — 0:1. Через 7 минут Дрис Мертенс сравнял счёт после передачи Азара — 1:1. В конце тайма Лукаку вывел хозяев вперед, замкнув прострел Мертенса с правого фланга — 2:1. В начале второй половины Лукаку оформил дубль — 3:1. В роли ассистента выступил Насер Шадли. В середине тайма Батшуайи довел счет до разгромного — 4:1.

Статистика матча (Бельгия/Коста-Рика)

Удары 21/2

Удары в створ 9/1

Владение 68%/32%

Фолы 4/11

Составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Бойата, Витсель, Де Брёйне, Азар, Карраско, Лукаку, Мертенс.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Борхес, Баланьос, Техеда, Руис, Уренья.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Предупреждения: Гонсалес — 44.

Голы: Руис 24 — 0:1, Мертенс 31 — 1:1, Лукаку 42 — 2:1, Лукаку 50 — 3:1, Батшуайи 64 — 4:1.