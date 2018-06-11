София, 11 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. В Болгарии во время учебного полета потерпел крушение военный вертолет. Об этом, как передает агентство БГНЕС, сообщили в экстренных службах.

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ЧП произошло в понедельник, 11 июня, в районе аэропорта в городе Пловдив. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще двое получили ранения.

«Военный вертолет упал в поле недалеко от гражданского аэропорта», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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